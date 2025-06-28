خطوات النجاة.. أين تذهب عند حدوث انفجار نووي؟

وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين القوى النووية الكبرى، وتجدد مخاوف اندلاع مواجهة نووية مدمرة، تصدرت التحذيرات والتوصيات المتعلقة بكيفية النجاة من انفجار نووي المشهد العالمي من جديد.

ماذا سيحدث حال وقوع انفجار نووي؟

وتعززت هذه المخاوف في أعقاب التصعيد بين إسرائيل وإيران، وما تلاه من هجمات أميركية استهدفت منشآت نووية إيرانية، ما دفع المجتمع الدولي إلى دق ناقوس الخطر بشأن احتمال اندلاع كارثة نووية غير مسبوقة.

وفي هذا السياق، أصدرت اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع (ICRP) مجموعة من الإرشادات التي توضح كيفية التصرف خلال الدقائق الأولى الحرجة في حال وقوع انفجار نووي، مشددة على أن التحضير المسبق وردة الفعل السريعة يمكن أن يقللا من فرص التعرض للموت أو الإصابات الخطيرة.

أين تذهب عند حدوث انفجار نووي؟

بحسب ما نقلته صحيفة ذا ميرور الأميركية عن اللجنة، فإن الخطوة الأولى والأهم عند وقوع انفجار نووي هي البحث الفوري عن ملجأ آمن. وتوصي اللجنة بالاحتماء داخل مبنى صلب، ويفضل أن يكون من الطوب أو الخرسانة، مع تجنب البقاء في العراء.

ويعد النزول إلى الأقبية أو مواقف السيارات تحت الأرض أو محطات المترو من الخيارات الأكثر أمانًا، خاصة في اللحظات الأولى قبل بدء تساقط الغبار الإشعاعي.

كيف تتعامل مع التعرض للإشعاع؟

في حال الاشتباه في التعرض للإشعاع، توصي اللجنة بإزالة الملابس الخارجية والأحذية فورا، وتنظيف الجلد وأي مناطق مكشوفة باستخدام الماء والصابون إن أمكن.

كما ينصح بتطبيق نفس الإجراء على الحيوانات الأليفة، مع عزلها مؤقتًا في غرفة منفصلة بعد تنظيفها.

ماذا تفعل بعد الانفجار؟

خلال الساعات الـ 24 الأولى التي تلي الانفجار، توصي اللجنة بالبقاء داخل الملجأ وعدم مغادرته، إلا في حال وجود تهديد مباشر مثل الحريق أو تسرب الغاز أو الانهيار الهيكلي للمبنى.

وتشدد اللجنة على أهمية متابعة وسائل الإعلام المتاحة، مثل محطات الراديو، للحصول على التحديثات الرسمية والتعليمات من السلطات.

كما تحذر من القيام بأي عملية إخلاء فردية دون توجيه رسمي، إذ ينبغي الانتظار لحين تحديد المناطق الملوثة بالإشعاع وتوفير ممرات إجلاء آمنة.

كيف يبدو الانفجار النووي؟

يتسبب التفاعل النووي في تكوين كرة نارية عملاقة تُطلق طاقة حرارية هائلة، قادرة على إحراق كل ما في محيطها خلال لحظات. يرافق ذلك موجة صدمية مدمرة، تؤدي إلى تسوية مبانٍ كاملة بالأرض، وتلحق أضرارًا جسيمة على بُعد عدة كيلومترات من مركز الانفجار.

ويزداد خطر الإصابة بالإشعاع القاتل كلما اقترب الشخص من نقطة التفجير، ما يجعل الاحتماء السريع أمرًا مصيريا.