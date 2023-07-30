كيف سيصبح العالم بعد 60 دقيقة من الحرب النووية.. أحمد المسلماني يوضح

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن العالم بعد الحرب النووية، قائلا: “ بنسمع كل فترة تصريحات وحديث عن الحرب النووية، بشكل واضح ومنتشر”، متابعا: الانفجارات النووية ستعمل على تدمير العديد من المدن.





وأكمل أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": درجة الكوكب خلال الانفجارات ستصل إلى نفس درجة الحرارة داخل الشمس، وبالتالي سيحدث انهيار كلي للمدن، بالإضافة إلى تعطيل الاتصالات والاقمار الصناعية في العالم أجمع.





وأوضح أن نصف الكرة الشمالي سيغطى بالغبار النووي، بعد مرور أسبوعين فقط على الإنفجار، وسيترتب عليه منع وصول ضوء الشمس إلى الأرض، وبالتالي ستفنى الحياة على هذا الجزء، نتيجة فناء النباتات والحيوانات إنعدام الغذاء.



وشدد على ان 99% من سكان أمريكا والصين وروسيا وأوروبا وكندا سيتوفون، نتيجة الانفجارات النووية.



