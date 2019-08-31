إعصار دوريان يهدد منتجعات ترامب في فلوريدا بـ الدمار

سيقترب الإعصار دوريان المدمر من ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، وقد يتسبب في أضرار جسيمة بالولاية لأن قوته ازدادت إلى الدرجة الرابعة.



ستتأثر الولاية بأكلمها بقوة الإعصار وسيتأثر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا، فهو يمتلك الكثير من المباني بفلوريدا، ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن منتجع "مار لاجو" الشهير من بين العقارات المملوكة لترامب، وعندما هدد إعصار إيرما ولاية فلوريدا في عام 2017، أغلق منتجع "مار لاجو" استعداد لاستقباله بأوامر إلزامية من الحكومة.



ويمتلك ترامب عددا من المنتجعات والمباني بالولاية، وهذه هي العقارات المملوكة لترامب في فلوريدا وتقع في مسار دوريان:

- ترامب تاورز في صني آيلز بيتش ، فلوريدا.

- ترامب الوطنية دورال.

- نادي ترامب الوطني للجولف.

- نادي ترامب الدولي للجولف في ويست بالم بيتش.

- ترامب هوليوود بيتش هوليوود.

- ترامب جراندي في صني آيلز بيتش.

- متجع مار لاجو.

- منزلان خاصان في ويست بالم بيتش.