تعرف على مصروفات خدمة اجتماعية حلوان للطلاب الجدد

في إطار خدمات "صدى البلد" لمساعدة الطلاب الجدد ننشر المصروفات الدراسية للطلاب الجدد لشعبتى الانتظام والانتساب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠.
١- الفرقة الاولى انتظام للاناث 592.50 جنيه و للذكور 642.50 جنيه ، بالإضافة إلى أنه يتم دفع رسم اختبار شخصى لدخول الكلية 200 جنيه ليصبح إجمالي مصروفات الإناث 792.50 و اجمالى مصروفات الذكور 842.50 .
2- انتساب للاناث 662.50 جنيه و للذكور 712.50 ، بالإضافة إلى 200 جنيه رسوم اجتياز الاختبار الشخصى ليصبح إجمالى المصروفات للاناث 862.50 و للذكور 912.50 .
و تزداد مصروفات الذكور عن الاناث بمقدار 50 جنيها لإضافة مصروفات تأدية الخدمة العسكرية بالجامعة لهم.
الجدير بالذكر أن أوراق التقديم لكلية الخدمة الاجتماعية لعام 2019-2020 هى :
1-أصل شهادة الثانوية العامة و4 صور منها
2-شهادة ميلاد الطالب
3-بطاقة ترشيح الطالب
4-طوابع الجامعة
5-استمارة الكشف الطبى
6- 6 صور شخصية
7- استمارة 2 جند للطلاب الذكور ولمواليد 1996 وأكثر أستمارة 6 جند أو 7 جند
١- الفرقة الاولى انتظام للاناث 592.50 جنيه و للذكور 642.50 جنيه ، بالإضافة إلى أنه يتم دفع رسم اختبار شخصى لدخول الكلية 200 جنيه ليصبح إجمالي مصروفات الإناث 792.50 و اجمالى مصروفات الذكور 842.50 .
2- انتساب للاناث 662.50 جنيه و للذكور 712.50 ، بالإضافة إلى 200 جنيه رسوم اجتياز الاختبار الشخصى ليصبح إجمالى المصروفات للاناث 862.50 و للذكور 912.50 .
و تزداد مصروفات الذكور عن الاناث بمقدار 50 جنيها لإضافة مصروفات تأدية الخدمة العسكرية بالجامعة لهم.
الجدير بالذكر أن أوراق التقديم لكلية الخدمة الاجتماعية لعام 2019-2020 هى :
1-أصل شهادة الثانوية العامة و4 صور منها
2-شهادة ميلاد الطالب
3-بطاقة ترشيح الطالب
4-طوابع الجامعة
5-استمارة الكشف الطبى
6- 6 صور شخصية
7- استمارة 2 جند للطلاب الذكور ولمواليد 1996 وأكثر أستمارة 6 جند أو 7 جند