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تعليم

تعرف على مصروفات خدمة اجتماعية حلوان للطلاب الجدد

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:04 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
في إطار خدمات "صدى البلد" لمساعدة الطلاب الجدد ننشر المصروفات الدراسية للطلاب الجدد لشعبتى الانتظام والانتساب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠.

١- الفرقة الاولى انتظام للاناث 592.50 جنيه و للذكور 642.50 جنيه ، بالإضافة إلى أنه يتم دفع رسم اختبار شخصى لدخول الكلية 200 جنيه ليصبح إجمالي مصروفات الإناث 792.50 و اجمالى مصروفات الذكور 842.50 .

2- انتساب للاناث 662.50 جنيه و للذكور 712.50 ، بالإضافة إلى 200 جنيه رسوم اجتياز الاختبار الشخصى ليصبح إجمالى المصروفات للاناث 862.50 و للذكور 912.50 .

و تزداد مصروفات الذكور عن الاناث بمقدار 50 جنيها لإضافة مصروفات تأدية الخدمة العسكرية بالجامعة لهم.

الجدير بالذكر أن أوراق التقديم لكلية الخدمة الاجتماعية لعام 2019-2020 هى :

1-أصل شهادة الثانوية العامة و4 صور منها
2-شهادة ميلاد الطالب
3-بطاقة ترشيح الطالب
4-طوابع الجامعة
5-استمارة الكشف الطبى
6- 6 صور شخصية
7- استمارة 2 جند للطلاب الذكور ولمواليد 1996 وأكثر أستمارة 6 جند أو 7 جند

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