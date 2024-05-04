حكومة الاحتلال: نتنياهو يعقد إحاطات دورية مع المؤسسة الأمنية بشأن صفقة الأسرى

قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعقد إحاطات دورية مع رؤساء المؤسسة الأمنية بشأن صفقة الأسرى.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم ، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77,908 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 32 مواطنا، وإصابة 41 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

