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جيش الاحتلال: القتال مع حزب الله انتهى .. وهجومهم فشل

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 06:05 م
صدى البلد
رويترز
قال الجيش الإسرائيلي إن اندلاع القتال مع جماعة حزب الله اللبنانية على الحدود اليوم الأحد انتهى على ما يبدو بعد أن أطلقت الجماعة صواريخ مضادة للدبابات وردت إسرائيل بضربات جوية ونيران المدفعية.

وأضاف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "نفذ حزب الله الهجوم... لكنه أخفق في إسقاط ضحايا... يبدو أن الاشتباك على الأرض... قد انتهى لكن الموقف الاستراتيجي لا يزال قائما وقوات الدفاع الإسرائيلية لا تزال في حالة تأهب قصوى".

وقالت القناة 11 الإسرائيلية إن تل أبيب لا تريد مواصلة القتال مع حزب الله.

وكان جيش الاحتلال قد شن هجوما على عدة أهدف في جنوب لبنان ردا على قصف لحرب الله اللبناني.

وقالت قناة "برس تي في" الإيرانية إن 4 إسرائيليين على الأقل لقوا مصرعهم إثر الهجوم الذي شنه حزب الله اللبناني.

وكانت القناة قد أكدت مقتل قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي جراء العملية التي نفذها حزب الله، والتي استهدفت قاعدة عسكرية إسرائيلية.

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