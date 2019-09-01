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رياضة

مصطفى محمد يكسر الصمت التهديفي ويتقدم لـ الزمالك أمام الاتحاد السكندري .. فيديو

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:15 م
مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم الزمالك
يسرى غازى
أحرز مصطفى محمد هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى الاتحاد السكندري من تسديدة على الطائر من ضربة ركنية فى مرمى حارس زعيم الثغر فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الإسماعيلية في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.

أهدر شيكابالا فرصة هدف محقق في الوقت بدل الإضافى الأول بعدما تلقى تمريرة ساحرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة تصطدم بقدم حارس مرمى الاتحاد السكندرى ويبعدها مدافع زعيم الثغر إلى خارج منطقة الجزاء.

لجأ الصربي ميتشو مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب إمام عاشور بدلا من عمر السعيد للاستفادة من قدراته الهجومية وسدد إمام عاشور كرة خطيرة مرت إلى جوار مرمى سيد البلد.

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