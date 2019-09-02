باليورو .. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى

نشر الفنان عمرو دياب عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة خلال إحيائه حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى.ظهر عمرو فى الحفل بملابس غريبة و غير تقليدية، حيث ارتدى تى شيرت أبيض طويل مطبوع عليه بعض الكلمات من الخلف، ونسق معه بنطلون أسود ذات تصميم غريب ما عرضه للانتقاد والسخرية من قبل الكثيرين.وقد بلغ سعر بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى 144 يورو أى ما يقرب من 2600 جنيه مصرى، فيما انتعل حذاء أسود كاجوال.