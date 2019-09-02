باليورو .. سعر غير متوقع لـ بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى

نشر الفنان عمرو دياب عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورا جديدة خلال إحيائه حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى.
ظهر عمرو فى الحفل بملابس غريبة و غير تقليدية، حيث ارتدى تى شيرت أبيض طويل مطبوع عليه بعض الكلمات من الخلف، ونسق معه بنطلون أسود ذات تصميم غريب ما عرضه للانتقاد والسخرية من قبل الكثيرين.
وقد بلغ سعر بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى 144 يورو أى ما يقرب من 2600 جنيه مصرى، فيما انتعل حذاء أسود كاجوال.
ظهر عمرو فى الحفل بملابس غريبة و غير تقليدية، حيث ارتدى تى شيرت أبيض طويل مطبوع عليه بعض الكلمات من الخلف، ونسق معه بنطلون أسود ذات تصميم غريب ما عرضه للانتقاد والسخرية من قبل الكثيرين.
وقد بلغ سعر بنطلون عمرو دياب فى حفل الساحل الشمالى 144 يورو أى ما يقرب من 2600 جنيه مصرى، فيما انتعل حذاء أسود كاجوال.
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#AmrDiab performed live last night at #Rituals North Coast, where he took over its decks with his ever-eccentric melodies to put the perfect end to the most perfect summer. Aug 31, 2019 Photography: Kareem Nour #AmrDiabWorld #PhotoOfTheDay #Egypt #NorthCoast #Diabians #عمرو_دياب #عالم_عمرو_دياب