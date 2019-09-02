سياسي يكشف السيناريوهات المتوقعة للمواجهة بين حزب الله وإسرائيل

وصف الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ، الوضع اللبنانى الإسرائيلى فى ضوء تبادل القصف الذي جرى أمس بينهما بـ "حالة التهدئة الحذرة"، من جانب الطرفين.



وأوضح "فهمى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الجديد فى المواجهات بين الطرفين الرد والرد المقاوم بشكل مغاير لقواعد الاشتباك التى جرت فى وقت سابق، محذرًا من مواجهات جديدة ربما تحدث بالخطأ بين الطرفين إذا لم تسير التهدئة التى فرضت وقبل بها الطرفين بعد ممارسة قوات الأمم المتحدة دورها وتدخلها أمس.



وأشار "المحلل السياسي"، إلى سيناريوهين ، الأول ربما تستمر تهدئة طويلة بين الطرفين محتمل فيها وقوع عمليات فردية بالخطأ دون كسر الهدنة المباشرة ، والسيناريو الآخر استمرار ما هو عليه الوضع مع نقل رسائل مباشرة من قبل المفاوض الفرنسي لاستمرار قواعد الاشتباك دون اللجوء لتنفيذ هجمات جديدة.



وأجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اتصالين هاتفيين بنظيره الامريكي ومستشار الرئيس الفرنسي، وطالبهما والمجتمع الدولي بالتدخل ووقف التوتر، ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، فإن الحريري اتصل بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون.



فيما حذرت جامعة الدول العربية من تداعيات القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن انفراد فصيل بقرار الحرب، في إشارة لحزب الله، يهدد مصداقية الدولة في لبنان.



وذكر بيان للجامعة، اليوم الأحد“أن الأمين العام، أحمد أبوالغيط، يتابع بقلق وانزعاج تطورات تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل“، مؤكد تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدولة اللبنانية في مواجهة أي اعتداءات تتعرض لها.



كما حملت الجامعة العربية المجتمع الدولي ”مسؤولية ضبط ردود الأفعال الإسرائيلية التي قد تدفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد لأغراض انتخابية داخلية“، بحسب ما ذكر البيان.



وشددّ البيان على أن ”السياسة الإسرائيلية تستهدف ضرب التماسك اللبناني“، داعيًا اللبنانيين إلى ”مواجهة المخطط عبر التمسك بالمؤسسات ووحدة القرار السياسي والأمني في يد الدولة، ووضع مصلحة الوطن اللبناني فوق أي اعتبار“.



وفي وقت سابق، امس الأحد، أعلن حزب الله تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة ”أفيفيم“ قرب الحدود الجنوبية للبنان، بينما ردت إسرائيل بإطلاق قذائف صاروخية على جنوب لبنان، ما أثار مخاوف من تصعيد خطير مع الحزب بعد أسبوع من التوتر.

