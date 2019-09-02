تخفيفا عن كاهل الأسر المصرية بالمنيا .. معرض دائم يوفر زي المدارس بسعر المصنع

شهدت محافظة قنا، افتتاح المعرض الدائم الثاني للأسر المنتجة يوم 28 أغسطس الماضي، والذى جاء استجابة لمطالب المنتجين واقيم بتكلفة قدرها 350 الف جنيه بأكثر المناطق حيوية بمدينة قنا.



وأكد حسين الباز مدير مديرية التضامن الاجتماعي بقنا أنه تم افتتاح المعرض المقام على مساحة 240 متر باهم المناطق حيوية بمدينة قنا بحضور أحمد السيد وكيل وزارة التموين والدكتور أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة والدكتور أحمد ابو الوفا مدير عام الدعوة والاوقاف والسيد حامد رئيس نقابات العمال بقنا والاقصر وأعضاء مجلس إدارة الأسر المنتجة والدكتور وليد بريقع مدير مؤسسة النداء وعدد واسع من القيادات الشعبية والتنفيذية.



ونوه إلى أن المعرض مكون من طابقين تصل مساحة كل منهما 120 مترا،وتم تطويره من خلال جمعية الأسر المنتجة بقنا، حيث خصص الطابق الاول لعرض منتجات مراكز التكوين المهني من الأثاث المنزلي والمكتبي والمطابخ ومنتجات الاخشاب المختلفة والتى تتميز بجودة الخامات والتصميمات المتميزة وقد تم تخصيص الدور الثانى بالمعرض لعرض منتجات مراكز اعداد الاسر المنتجة والجمعيات الاهلية والاسر التسويقية من ملابس الاطفال والمفارش والملابس الجاهزة والسجاد واشغال الكليم والمخبوزات.



وكشف الباز أنه مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وفي اطار الدور الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في تخفيف العب عن كاهل الاسر المصرية يقوم المعرض بعرض الزى المدرسي بتشكيلاته ومقاساته المختلفة وزى الحضانات بأسعار المصنع وذلك بخامات متميزة وجودة مرتفعة واسعار منخفضة كثيرا وتنافسية عن سعر السوق اضافة الى عرض الشنط المدرسية وجارى حاليا تخصيص مساحة من المعرض سيتم من خلالها عرض الادوات المدرسية من الكراسات والكشاكيل والادوات المكتبية وغيرها من احتياجات الاسر لتلبية احتياجات المواطنين.



وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا إلى أن هناك اهتماما متزايدا بعنصر التسويق ومساعدة الشباب من الاسر المنتجة بالمحافظة على فتح العديد من المنافذ التسويقية والاسواق الداخلية والخارجية باعتبار التسويق احد ركائز التنمية حيث تشهد قنا اقبالا متزايدا على برامج التدريب التحويلي والاقراض للتوسع بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تتنوع بين العديد من المنتجات.

