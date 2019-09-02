ثور يقتل رجلا خمسينيا بشكل مرعب.. لن تصدق ما حدث.. فيديو

قُتل رجل خمسيني كادت تقطع رأسه من قبل ثور خلال مسابقة الركض من الثيران بإسبانيا.



ووقع الحادث المروع في اليوم الأخير من مهرجانات كريستو دي لاكورا في كاستيلون، وهي مقاطعة تقع في الجزء الشمالي من مجتمع بلنسية الإسباني، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية.



تظهر اللقطات الثور وهو يرفع الرجل من الأرض بقرنيه ويدفعه نحو السور الأزرق.



ويمكن سماع صراخ المشاهدين خلال الحادث المروع الذي وقع للرجل المسن.



أصيب الرجل، من بلدة فال ديويكس القريبة، بجروح خطيرة ، بما في ذلك جروح في الرأس وشريان مقطوع في فخذه.



