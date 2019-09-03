ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. مصر للطيران تنقل آخر أفواج الحجاج من مطار المدينة المنورة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:51 ص
الحجاج في مطار القاهرة
الحجاج في مطار القاهرة
نورهان خفاجي
تختتم مصر للطيران، اليوم، الثلاثاء، جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأراضي المقدسة عبر مطار جدة، ويكون غدا الأربعاء آخر الرحلات من المدينة المنورة.

وتنقل مصر للطيران، اليوم، 800 حاج قادمين على متن 5 رحلات جوية، بواقع رحلة واحدة من جدة و4 رحلات من المدينة المنورة، إلى مطاري القاهرة وبرج العرب، لنقل حجاج قرعة التنازلات والعلاقات، وشمال وجنوب سيناء وبواقي قرعة وبعثات وزارات، بخلاف رحلات العمل.

وتقدم بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية تسهيلات كبيرة، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك حج لهذا العام، بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك.

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيبا من الحجر الصحي على متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

كانت مصر للطيران بدأت الأربعاء 14 أغسطس الماضي 2019، تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية، ومنتظر أن تختتم جسر العودة، 5 سبتمبر الجاري، بنقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبر 13 رحلة جوية.. مصر للطيران تنقل 2200 حاجا من حجاج القرعة والتضامن

5 سبتمبر.. انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

على متن 17 رحلة جوية.. 3200 حاج يعودون من الأراضي المقدسة

على متن 17 رحلة.. مصر للطيران تعيد 3300 حاج إلى مصر غدا

مصر للطيران تعيد 3100 حاج من الأراضي المقدسة على 16 رحلة جوية

على 20 رحلة جوية.. مصر للطيران تعيد 3400 حاجا من الأراضي المقدسة

ترشيحاتنا

عاش هنا يوثق صلة قرابة محمد نوح بـ مدحت شلبى.. وعلاقة صفوت الشريف باعتقاله بسبب أغنيته الثورية مدد مدد.. وأسرار ارتدائه جلاليب السادات وزيجاته الـ 3

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: صدى البلد القناة الوحيدة الملتزمة بقرارات الأعلى للإعلام.. رئيس شعبة الذهب يفجر مفاجأة عن الأسعار في الفترة المقبلة

أحمد فهمي يهاجم هنا الزاهد بسبب صورة النافورة: انتي مالك

البحوث الإسلامية يكشف عن أكثر أمرين يدخلان الناس الجنة

حدث ليلا .. المتحدث العسكري: نشرف على 2600 مشروع بحجم عمالة 5 ملايين مواطن.. مرتضى منصور يفتح النار على محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ .. الإعصار دوريان يقتل 5 أشخاص على الأقل في جزر البهاما

في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

الموت المفاجئ يغيب اثنين من أكفأ ضباط المنوفية.. عاشا في قرية واحدة وماتا في يوم واحد

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

أخبار الرياضة ليلا.. مدرب منتخب مصر.. عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى ..رئيس الزمالك مهددا: أنصاري هيخطفوك

الساحل درمغة.. مصيفون يسيرون في حالة سكر بوضح النهار.. فيديو

بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

في جسم المرأة.. علي جمعة: 3 أجزاء يباح كشفها أمام الرجال دون إثم

شيلوه من فوقي لأموته.. سيد عبد الحفيظ يسخر من تصريحات أمير مرتضى.. فيديو

علي جمعة يوصي من ارتكب ذنبا ولم يفضحه الله بـ 5 أمور

فرحان باللي بيردح عندك.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية إلى محمود الخطيب

عاش هنا يوثق صلة قرابة محمد نوح بـ مدحت شلبى.. وعلاقة صفوت الشريف باعتقاله بسبب أغنيته الثورية مدد مدد.. وأسرار ارتدائه جلاليب السادات وزيجاته الـ 3

عريس سعودي يجمع أموالا طائلة بصحن من النقوط في حفل زفافه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاملة نفسها راقصة بالية.. بشرى بفستان كحلي ومروحة في يدها

عاش هنا يوثق صلة قرابة محمد نوح بـ مدحت شلبى.. وعلاقة صفوت الشريف باعتقاله بسبب أغنيته الثورية مدد مدد.. وأسرار ارتدائه جلاليب السادات وزيجاته الـ 3

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات