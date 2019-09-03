اليوم.. مصر للطيران تنقل آخر أفواج الحجاج من مطار المدينة المنورة

تختتم مصر للطيران، اليوم، الثلاثاء، جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأراضي المقدسة عبر مطار جدة، ويكون غدا الأربعاء آخر الرحلات من المدينة المنورة.



وتنقل مصر للطيران، اليوم، 800 حاج قادمين على متن 5 رحلات جوية، بواقع رحلة واحدة من جدة و4 رحلات من المدينة المنورة، إلى مطاري القاهرة وبرج العرب، لنقل حجاج قرعة التنازلات والعلاقات، وشمال وجنوب سيناء وبواقي قرعة وبعثات وزارات، بخلاف رحلات العمل.



وتقدم بعثة حج مصر للطيران بالمملكة السعودية تسهيلات كبيرة، داخل مطارات المملكة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك حج لهذا العام، بالتنسيق مع السلطات السعودية داخل المطارات هناك.



وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيبا من الحجر الصحي على متن كل طائرة من رحلاتها لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.



كانت مصر للطيران بدأت الأربعاء 14 أغسطس الماضي 2019، تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية، ومنتظر أن تختتم جسر العودة، 5 سبتمبر الجاري، بنقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية.