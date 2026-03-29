وزير الزراعة: الدعم المقدم للفلاحين في فدان القمح الواحد وصل لنحو 350 جنيهًا

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إنتاجية القمح على الأراضي الزراعية شهدت زيادة ملحوظة، مؤكدًا أن الدعم المقدم للفلاحين وصل إلى نحو 350 جنيهًا للفدان، بزيادة 150 جنيهًا عن العام الماضي، مع دراسة الوزارة إمكانية تقديم دعم إضافي لتعزيز الإنتاج بعد تحريك بعض أسعار مستلزمات الزراعة.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، اليوم، أن مساحة زراعة القمح للعام 2023-2024 بلغت 3.5 مليون فدان، وتم الحفاظ على نفس المساحة في العام 2024-2025، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة المساحة المزروعة إلى 5 ملايين فدان، مع خطط مستقبلية قد تصل إلى 7 إلى 10 ملايين فدان؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يتم توريد 5 ملايين طن قمح هذا الموسم.

وأوضح علاء فاروق أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لمواكبة النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة، من خلال تنفيذ مشروعات الاستصلاح القومية، وتطوير منظومة كارت الفلاح لتسهيل حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج، والتغلب على كل المعوقات التي تواجه التنمية الزراعية، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم الفلاحين وزيادة الإنتاجية الزراعية واستقرار الأسعار في الأسواق.