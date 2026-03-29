وزير التعليم : نبذل جهودا كبيرة لتحسين الأوضاع الإقتصادية للمعلمين

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المعلم يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف توفير كافة سبل الدعم، ولن تتأخر عنه وتبذل جهودا كبيرة لتنمية الإيرادات بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين.

جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا، عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم بحضور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، و ثريا منصور مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، ووكلاء المديريات، ومديرى الإدارات التعليمية بهذه المحافظات، وذلك للوقوف على مستجدات العمل داخل المدارس، وبحث سبل تعزيز الانضباط وانتظام الدراسة داخل المدارس، ومتابعة تنفيذ توجيهات الوزارة على أرض الواقع.

وناقش وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الاجتماع الخطط الخاصة بانهاء الفترة المسائية في المدارس الابتدائية بحلول العام الدراسي المقبل ٢٠٢٧، مؤكّدًا على ضرورة قيام كل مدير إدارة بوضع الخطط المناسبة وفق الواقع التعليمي لكل مدرسة، مشيرًا إلى أن هيئة الأبنية التعليمية قد وضعت نماذج حلول قابلة للتنفيذ يمكن الاستعانة بها بما يتناسب مع واقع كل إدارة.

وشهد اللقاء كذلك مناقشة موسعة مع الحضور، لاستعراض أبرز التحديات والمعوقات التي واجهت المديريات خلال الفترة الماضية، حيث أكد الوزير أهمية الطرح الواضح والشفاف لتلك التحديات، والعمل على وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.

جدير بالذكر أنه قد حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون هيئة الأبنية التعليمية، و خالد عبد الحكم مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، و على عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية.