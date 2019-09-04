طرح لعبة PUBG Mobile Lite‏ في هذه الدول.. تعرف عليها

أطلقت شركة "Tencent Games" الصينية، المطورة للعبة الفيديو الشهيرة ببجي "PUBG"، خلال الشهر الماضي، نسخة (لايت) مخصصة للهواتف الذكية قليلة المواصفات والمساحة، من لعبة المعارك القتالية "PUBG mobile lite"، وهى النسخة المصغرة من الإصدار الأساسي للعبة.





وبحسب ما ذكره موقع "phonearena"، بالرغم من إصدار النسخة الخفيفة من لعبة "PUBG Mobile" قبل شهر تقريبًا، إلا أن الشركة المطورة للعبة لم تقم بطرحها في جميع أنحاء العالم، وأنها تخطط لإطلاق لعبة "PUBG Mobile Lite" لبعض الدول الاخرى، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتوفر اللعبة في كل مكان.





وكشفت التقارير أن اللعبة متاحة الآن في عدد من الدول بما في ذلك روسيا، وسنغافورة وتايلاند وتايوان وهونغ كونغ وماكاو والبرازيل وتركيا والهند وبنغلاديش وبروناي وكمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا وماليزيا والفلبين.





ووفقا للموقع أن المطورين أطلقوا تحديثًا جديدًا للعبة يجلب الكثير من التحسينات، بما في ذلك ملابس جديدة مضافة للاعبين، وتحديث في إعدادات النظام، وإضافة ايقونات التعبيرات، بالإضافة لتحسين واجهة المستخدم، وتحسين الرسومات وتحسنت معالم المعارك.





وتتوفر حاليًا "PUBG Mobile Lite" للتنزيل واللعب عبر متجر "جوجل بلاي"، في العديد من مناطق جنوب آسيا وإفريقيا، والتى من المقرر إطلاقها في أمريكا الشمالية والوسطى قريبًا.



