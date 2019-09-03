اغتصب ابنة زوجته.. جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن 10 سنوات لحداد

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، اليوم الثلاثاء، بأحكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق حداد بعد أن وجهت له اتهامات بهتك عرض ابنة زوجته وحملها منه سفاحًا.



تعود أحداث القضية التي حملت رقم 6622 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقى ضباط القسم بلاغا من ربة منزل، بقيام زوجها المدعو "أ. ع" حداد بهتك عرض ابنتها "ش.هـ.م" 17 عاما، طالبة، داخل شقة الزوجية.



أكدت تحريات ضباط قسم شرطة الجمرك صحة الواقعة، وتبين استغلال المتهم غياب زوجته عن الشقة، وقام بهتك عرضها المجني عليها عدة مرات.



وبتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليها أوضح التقرير الطبي أنها حملت بجنين من تعدى المتهم عليها جنسيا.



تم ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السالف ذكره.