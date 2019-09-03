العام الدراسي الجديد .. موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لدفعة 2020

كشفت الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي 2019/2020 ، عن تفاصيل مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020.
حيث أوضحت الخريطة الزمنية التي تم اقرارها اليوم من المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020 .
وأوضحت الخريطة الزمنية أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020 .
وكان قد اجتمع اليوم المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى اليوم ، ليناقش عددا من الموضوعات وهى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومشروع القانون المنظم لعملية الاسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، وخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى.
حيث أوضحت الخريطة الزمنية التي تم اقرارها اليوم من المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020 .
وأوضحت الخريطة الزمنية أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020 .
وكان قد اجتمع اليوم المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى اليوم ، ليناقش عددا من الموضوعات وهى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومشروع القانون المنظم لعملية الاسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، وخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى.