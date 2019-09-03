العام الدراسي الجديد .. موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لدفعة 2020

كشفت الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي 2019/2020 ، عن تفاصيل مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020.



حيث أوضحت الخريطة الزمنية التي تم اقرارها اليوم من المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020 .



وأوضحت الخريطة الزمنية أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020 .



وكان قد اجتمع اليوم المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى اليوم ، ليناقش عددا من الموضوعات وهى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومشروع القانون المنظم لعملية الاسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، وخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى.