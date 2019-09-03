ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العام الدراسي الجديد .. موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لدفعة 2020

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:44 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
كشفت الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي 2019/2020 ، عن تفاصيل مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020.

حيث أوضحت الخريطة الزمنية التي تم اقرارها اليوم من المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020 .

وأوضحت الخريطة الزمنية أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 6 يونيو 2020 .

وكان قد اجتمع اليوم المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى اليوم ، ليناقش عددا من الموضوعات وهى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومشروع القانون المنظم لعملية الاسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، وخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد.. مواعيد بدء الدراسة وامتحانات 2020

تدريس منهج للتربية الرياضية .. وإعادة توزيع درجات الأنشطة بالصفين الأول والثاني الثانوي

التعليم : اختبارات إلكترونية مقننة للطلاب النابغين للانتقال إلى صف أعلى

ترشيحاتنا

منه عرفه تعرضت للتحرش في نهار رمضان وكنت هضرب وسط الشارع.. فيديو

بعد أزمته مع ساديو ماني .. لماذا سافر محمد صلاح إلى الإمارات

فستان قصير وطربوش أحمر.. شبيهة ياسمين صبرى بإطلالة جذابة فى الصحراء

حفظ شكوتين ضد رضوى الشربيني ومفيدة شيحة.. ننشر تفاصيل اجتماع الأعلى للإعلام

بـ بطن مكشوف .. سامية الطرابلسي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور.. صور

تحرك جديد من الأعلى للإعلام ضد عمرو أديب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان