سوء إدارة اتحاد الكرة.. الداخلية: نطالب بحقنا في إلغاء الهبوط.. فيديو

أكد عثمان دسوقي، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أن قرار إلغاء الهبوط يجب أن يكون محل دراسة خلال الفترة الحالية وقبل بدء الموسم الجديد.





وقال عثمان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عدم تفعيل قرار إلغاء الهبوط يجب أن يكون محل دراسة، حتى لا يقع اتحاد الكرة في أزمة قانونية وبالتحديد قبل بدء الموسم الحالي".



