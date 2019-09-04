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رياضة

سوء إدارة اتحاد الكرة.. الداخلية: نطالب بحقنا في إلغاء الهبوط.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:50 ص
عثمان دسوقي،المشرف
عثمان دسوقي،المشرف العام على الكرة بنادي الداخلية
محمد رشاد
أكد عثمان دسوقي، المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أن قرار إلغاء الهبوط يجب أن يكون محل دراسة خلال الفترة الحالية وقبل بدء الموسم الجديد.

وقال عثمان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عدم تفعيل قرار إلغاء الهبوط يجب أن يكون محل دراسة، حتى لا يقع اتحاد الكرة في أزمة قانونية وبالتحديد قبل بدء الموسم الحالي".

وأكمل : "لا نطالب بشئ خاطئ، فهذا حقنا، وكل أعضاء مجلس الإدارة السابقين والمتواجدين حاليا باتحاد الكرة يعلمون بسوء إدارة الاتحاد السابق للمسابقة خلال الموسم الماضي ، لم تتضرر جميع الأندية، فقبل نهاية البطولة بشهرين طالب 12 ناديا بإلغاء الدوري ولم يسمع لهم أعضاء الجبلاية السابقين".

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