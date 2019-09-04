أحمد شوبير يفجر مفاجأة عن اسم المدرب الجديد للمنتخب

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، أنه تم الاستقرار علي المدرب الجديد للمنتخب المصري من القائمة النهائية التي رُشحت لاختيار المدرب .





وأوضح أحمد شوبير عبر صفحته بموقع تويتر، أن اسم المدرب الجديد إما 7 أحرف أو 9 أحرف.





وغرّد أحمد شوبير عبر تويتر قائلاً "‏الناس خدت الكلمة الأخيرة بأن مدرب المنتخب من سبع حروف وترجمتها لاسم معين، كنت بقول ده مجازََا ليس أكثر وكان في أكثر من اسم مرشح ممكن يكون من سبعة ممكن يكون من تسعة لكن المؤكد أنه تم الاستقرار عليه خلاص".





ولقيت تغريدة أحمد شوبير ردود فعل واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎‎#إيهاب_جلال 😅😅😅" و "أكيد حسام حسن"و" ‏‎يعني حسام حسن ولا حسام البدري ياكابتن اصله مش هيخرج بره الاتنين دول" و "‏‎ما هو يا حسام حسن يا حسن شحاتة استبعد إيهاب جلال مع انه من تسع حروف بس لسه بدري عليه".





وأعلن اتحاد الكرة، القائمة النهائية للمدربين المرشحين لتدريب المنتخب المصري، وهم "حسن شحاتة، وحسام حسن، وحسام البدرى، وإيهاب جلال، وأحمد حسام ميدو"، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال الساعات القادمة .