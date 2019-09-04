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حوادث

ضبط 8 آلاف لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء..صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:50 ص
المضبوطات
المضبوطات
كتب محمد صبرى
نجح رجال الامن بالقاهرة فى ضبط كمية من السولار المدعم بلغت 8000 لتر داخل مخزن بالقاهرة قبل بيعها بالسوق السوداء.

عقب تحريات مُسبقة تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن مخزن لتجميع السولار كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل براميل بقصد التصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق إرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (8000 لتر سولار- موتور شفط للسولار). 

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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