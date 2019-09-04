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رياضة

هوس السوشيال.. أحمد عيد عبدالملك يفتح النار على اللاعبين المقربين من أمح الدولى

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:35 م
احمد عيد
احمد عيد
أحمد هاني
انتقد أحمد عيد عبدالملك، لاعب المنتخب مصر والزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق جولدي، بعض اللاعبين ممن يستخدمون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، للتقرب للجمهور من خلال السوشيال ميديا على حد تعبيره.

وقال عيد عبد الملك عبر صفحته الشخصية "فيس بوك": "طبعا أنا ضد أي إهانة لأي بني آدم في الدنيا إذا كان سليماً أو من ذوي الاحتياجات أو أي شئ أخر، وبعتز جدًا بـ أمح وخفة دمه".

وأضاف عبدالملك: "بس تعالى بقى للاعيبة الكورة اللي وخداه وسيلة تقربهم للجمهور والسوشيال ميديا والكلام الفارغ ده، هو انتو تعرفو إن صلاح أمين متبنيه من 15 سنة محدش يعرف علشان هو مبيقولش وبيعمل حاجة بينه وبين ربنا".

وتابع: "صلاح مكانش بيعمل فيديوهات وبينزل صور ويزود فولورز ويجيب تعاطف ناس على السوشيال.. استقيموا يرحمكم الله".

كانت صفحات، منسوبة لجماهير نادي الزمالك، سخرت من لاعب فريقها لكرة القدم السابق محمود كهربا، مستخدمة صورته مع أمح وتقول أن صداقتهم أثرت على نجم الزمالك السابق.

ويعتبر أمح المعروف بالدولي شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة معروف بانتمائه وتشجيعه للنادي الأهلي، وله علاقة قوية مع لاعبي كرة القدم.

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