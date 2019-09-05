روسيا: موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن لكنها لا يصدر منها إلا إشارات سلبية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن بصيغة مناسبة للولايات المتحدة في هذه المرحلة، لكن هناك إشارات سلبية فقط تصدر من الجانب الأمريكي.



وقال لافروف، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء يوم الأربعاء، إن:"العلاقات بين (روسيا والولايات المتحدة) مقوضة إلى حد كبير.. هذه العملية مستمرة.. لسوء الحظ، على الرغم من النوايا التي أكدها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وموظفوه الرئيسيون لتطبيع العلاقات مع روسيا، إلا أنه لم يحدث شئ إيجابي عمليًا".



وأضاف أن "ديناميكية العلاقات بين موسكو وواشنطن منخفضة إلى حد ما.. يواصل زملاؤنا الأمريكيون فرض عقوبات من جانب واحد، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تقديم أي حجج، وهذا يتناقض مع التوجه الذي يقدمه الرئيس الأمريكي نفسه باستمرار".



وأشار لافروف إلى أن موسكو "لا تهرول إلى صداقة أحد"، لكنها "مستعدة دائما لاستئناف العلاقات بالصيغة المريحة للولايات المتحدة في هذه المرحلة".