View this post on Instagram

مع اخى و والدتى و الاستاذ عبدالعزيز ابن خال والدتى و السيده حرمه من حفل زفاف نجلهما، الف مبروك 😊🌹 (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)