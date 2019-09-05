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حوادث

ضبط صاحب مطبعة لتزوير أختام ومحررات وعقود بيع أراض للمواطنين بالعبور .. فيديو وصور

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:44 ص
المضبوطات
المضبوطات
اسلام مقلد
تمكنت إدارة تأمين منافذ ومحاور مطار القاهرة بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة بالعاصمة من ضبط عاطل وصاحب مطبعة لاتهامهما بتزوير واصطناع اختام شعار الجمهورية ومستندات ومحررات رسمية وكارنيهات منسوب صدورها للنيابة العامة.

وبالعرض على اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانوينة حيالهما وإحالتهما للنيابة لتولي التحقيقات.

بداية الواقعة عند مرور النقيب محمود فهمي المعين بقول أمني بمحور جوزيف تيتو بدائرة اختصاصه تلاحظ له وقوف سيارة ملاكي على جانب الطريق لمدة طويلة بداخلها أحد الأشخاص وبالاقتراب منه لسؤاله عن سبب توقفه بهذا المكان لفترة طويلة وللسؤال عن تراخيص السيارة، فقام قائد السيارة بتقديم كارنيه منسوب صدوره للنيابة العامة وأنه سكرتير بنيابة سفاجا إلا أن الضابط تلاحظ له تدوين عبارة كون المذكور يتمتع بالحصانة القضائية، وبالاستعلام عن ذلك تبين أن الكارنيه المضبوط مصطنع على خلاف الحقيقة،وتبين ان المتهم يدعى مصطفى م م ع، 40 سنة.

وبمواجهته أمام العميد محسن الحلفاوي مدير إدارة تأمين محاور مطار القاهرة، والمقدم احمد صفوت مشرف المباحث أقر ان الكارنيه المضبوط حوزته مصطنع وانه يقوم باستعماله حال استيقافه من قبل السلطات العامة لكونه يحمل رخصة تسيير او قيادة للسيارة حوزته، وحال اصطحاب المذكور بالسيارة لإدارة تأمين محاور المطار وبتفتيشها وقائيا عثر بداخلها على 4 أختام احدها خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته الوحدة الحسابية جهاز مدينة العبور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومبلغ مالي قدره 8 آلاف جنيه، وبعض الملفات والعقود الخاصة لعدد من المواطنين منسوب صدورها لجهاز مدينة العبور بشان إنهاء إجراءات التراخيص والتصالح على مخالفات المباني، بالعرض على اللواء مدير الإدارة أمر بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة بالقاهرة.

وبإخطار الأموال العامة بالقاهرة حيث حضر المقدم محمد الشاعر الضابط بالإدارة وبتطوير مناقشة المتهم حول كيفية تزوير واصطناع الاوراق المضبوطة وخاتم شعار الجمهورية قرر المتهم أنه تحصل عليها من أحد الأشخاص يدعى احمد ا، صاحب مطبعة بمنطقة عين شمس، وعليه وبإعداد الأكمنة اللازمة بإرشاد المتهم الاول تم القبض عليه من قبل الرائد أحمد جمعة وتبين أنه يدعي أحمد م ح ع ا، وذلك حال تواجده بالمطبعة خاصته بدائرة عين شمس.

وضبط بحوزة المتهم على كارنيه منسوب صدوره للنيابة العامة بأسم المذكور بصفته مساعد اول رئيس نيابة سفاجا، جهاز لا توب بتفريغ محتوياته تبين وجود عدد من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة ونماذج للعملات النقدية الاجنبية، و4 اختام ذات يد بلاستيكية معدة للتزوير، وشاشة ماركة سامسونج، وجهاز طباعة، وجهاز اسكانر، وكيسة كمبيوتر، و12 إيصال منسوب صدورها للهيئة القومية للتامين الإجتماعي ممهور بخاتم شعار الجمهورية وتقرأ بصمته مكتب مقاولات شرق القاهرة، و14 شهادة سداد تامينات خاصة بأعمال المقاولات منسوب صدورها للهيئة العامة للتأمينات ممهورة جميعها بخاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته الهيئة العامة للتأمينات، وماكينة خاصة بقطع وتعليق الكارنيهات، وماكينة طباعة صغيرة تستخدم فى اصطناع اختام شعار الجمهورية والكارنيهات، ومبلغ مالي، وطبنجة صوت و39 طلقة صوت وماكينة تخليق عملات نقدية إلكترونية "بيتكوين".

وامام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء حسام نائب مدير الإدارة، أقر واعترف باصطناع وتزوير المحررات والكارنيهات واختام شعار الجمهورية بواسطة الاجهزة المضبوطة بحوزته.
ضبط صاحب مطبعة لتزوير أختام ومحررات وعقود بيع أراض للمواطنين بالعبور .. فيديو وصور
ضبط صاحب مطبعة لتزوير أختام ومحررات وعقود بيع أراض للمواطنين بالعبور .. فيديو وصور
ضبط صاحب مطبعة لتزوير أختام ومحررات وعقود بيع أراض للمواطنين بالعبور .. فيديو وصور
ضبط صاحب مطبعة لتزوير أختام ومحررات وعقود بيع أراض للمواطنين بالعبور .. فيديو وصور

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