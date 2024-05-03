الرئيس العراقي: المنطقة تشهد تطورات خطيرة تهدد العالم

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أن مواجهة الإرهاب الداعشي كان من أبرز التحديات التي واجهها العراق.

وقال الرئيس العراقي في تصريحات له: تجاوزنا الإرهاب بفضل صمود قواتنا الأمنية وعزيمة شعبنا ونقف اليوم عند مرحلة جديدة في بناء العراق وتعويض ما فاتنا.

وشدد الرئيس العراق على أهمية احترام الدستور ومؤسسات الدولة ومحاربة الفساد بجميع أشكاله لترسيخ الأمن والاستقرار والتجربة الديمقراطية.

وتابع: من الواجب أن ندعم جميعاً الإجراءات والخطط التي تتبناها الحكومة للنهوض بالواقع الخدمي وللنظر بروح المسؤولية إلى مشاريع المستقبل وبرامج التطوير الاقتصادي والزراعي والصناعي.

واتم: المنطقة تشهد تطورات خطيرة من شأنها أن تهدد السلم فيها وفي العالم وفي قلبها المعاناة الكبيرة التي يعيشها أخوتنا أبناء الشعب الفلسطيني وهم يواجهون جرائم الاحتلال.