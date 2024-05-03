خلافات سابقة.. ممرضة وميكانيكي يتخلصان من عامل بالمقطم

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي ممرضة وميكانيكي لاتهامهما بقتل عامل بالمقطم بسبب خلافات سابقة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين عامل توفى بإصابته بجرح طعنى نافذ ، وبين ممرضة وميكانيكى جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، لحدوث مشادة كلامية بينهم على إثر خلافات سابقة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض، مما نتج عنها إصابة الأول ووفاته، تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المُستخدم فى الواقعة .

وإعترفوا بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.