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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ دمياط بعيد القيامة المجيد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: "يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأسمي وأرق وأجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا المولي عز وجل ان يعيد هذه الأيام علي سيادتكم وعلي جميع الأخوة الاقباط بالخير والبركات وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية.. وكل عام وسيادتكم بخير".

التنمية المحلية يهنئ دمياط عيد القيامه المجيد

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