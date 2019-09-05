مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-9-2019

تشهد ملاعب العالم اليوم 5-9-2019 مباريات في غاية القوية على مستوى القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا واوروبا ، ولعل أبرزها مواجهة منتخب إيطاليا امام نظيره أرمينيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 .
وجاءت مباريات اليوم 5-9-2019 كالتالى :
أرمينيا vs ايطاليا .. الساعة السادسة مساء .. beIN SPORTS HD 1
إيرلندا vs سويسرا .. الساعة 8:45 .. beIN SPORTS HD 2
جبل طارق vs الدنمارك الساعة 8:45 .. beIN SPORTS HD 5
الكيان الصهيوني vs مقدونيا 8:45 .. beIN SPORTS HD 12 EN
البوسنة والهرسك vs ليشتنشتاين 8:45 .. beIN SPORTS HD 6
فنلندا vs اليونان 8:45 .. beIN SPORTS HD 4
النرويج vs مالطة 8:45 .. beIN SPORTS HD 7
رومانيا vs اسبانيا 8:45 .. beIN SPORTS HD 1
جزر فاروه vs السويد 8:45 .. beIN SPORTS HD 3
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كوريا الشمالية vs لبنان 10:30 .
منغوليا vs ميانمار 11:00
تايوان vs الأردن 1:10 .. الأردن الرياضية HD
الفلبين vs سوريا 1:30
سنغافورة vs اليمن 1:45 .. KSA Sports 2 HD
تايلاند vs فيتنام 2:00
اندونيسيا vs ماليزيا 2:30
سري لانكا vs تركمنستان 4:00
طاجستان vs فيرغيزستان :4:00
فلسطين vs اوزبكستان :4:00
الهند vs عمان 4:00
البحرين vs العراق 6:30
قطر vs افغانستان 6:30
الكويت vs نيبال 7:00
تصفيات افريقيا المؤهله لكأس العالم 2022
السيشل vs رواندا .. 2:00
تشاد vs السودان .. 4:30
الصومال vs زيمبابوي .. 5:30
وجاءت مباريات اليوم 5-9-2019 كالتالى :
أرمينيا vs ايطاليا .. الساعة السادسة مساء .. beIN SPORTS HD 1
إيرلندا vs سويسرا .. الساعة 8:45 .. beIN SPORTS HD 2
جبل طارق vs الدنمارك الساعة 8:45 .. beIN SPORTS HD 5
الكيان الصهيوني vs مقدونيا 8:45 .. beIN SPORTS HD 12 EN
البوسنة والهرسك vs ليشتنشتاين 8:45 .. beIN SPORTS HD 6
فنلندا vs اليونان 8:45 .. beIN SPORTS HD 4
النرويج vs مالطة 8:45 .. beIN SPORTS HD 7
رومانيا vs اسبانيا 8:45 .. beIN SPORTS HD 1
جزر فاروه vs السويد 8:45 .. beIN SPORTS HD 3
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كوريا الشمالية vs لبنان 10:30 .
منغوليا vs ميانمار 11:00
تايوان vs الأردن 1:10 .. الأردن الرياضية HD
الفلبين vs سوريا 1:30
سنغافورة vs اليمن 1:45 .. KSA Sports 2 HD
تايلاند vs فيتنام 2:00
اندونيسيا vs ماليزيا 2:30
سري لانكا vs تركمنستان 4:00
طاجستان vs فيرغيزستان :4:00
فلسطين vs اوزبكستان :4:00
الهند vs عمان 4:00
البحرين vs العراق 6:30
قطر vs افغانستان 6:30
الكويت vs نيبال 7:00
تصفيات افريقيا المؤهله لكأس العالم 2022
السيشل vs رواندا .. 2:00
تشاد vs السودان .. 4:30
الصومال vs زيمبابوي .. 5:30