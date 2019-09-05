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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-9-2019

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:54 ص
كرة قدم
كرة قدم
عبدالله هشام
تشهد ملاعب العالم اليوم 5-9-2019 مباريات في غاية القوية على مستوى القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا واوروبا ، ولعل أبرزها مواجهة منتخب إيطاليا امام نظيره أرمينيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 .

وجاءت مباريات اليوم 5-9-2019 كالتالى :

أرمينيا vs ايطاليا .. الساعة السادسة مساء .. beIN SPORTS HD 1

إيرلندا vs سويسرا .. الساعة 8:45 .. beIN SPORTS HD 2

جبل طارق vs الدنمارك الساعة 8:45 .. beIN SPORTS HD 5

الكيان الصهيوني vs مقدونيا 8:45 .. beIN SPORTS HD 12 EN

البوسنة والهرسك vs ليشتنشتاين 8:45 .. beIN SPORTS HD 6

فنلندا vs اليونان 8:45 .. beIN SPORTS HD 4

النرويج vs مالطة 8:45 .. beIN SPORTS HD 7

رومانيا vs اسبانيا 8:45 .. beIN SPORTS HD 1

جزر فاروه vs السويد 8:45 .. beIN SPORTS HD 3

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

كوريا الشمالية vs لبنان 10:30 .
منغوليا vs ميانمار 11:00
تايوان vs الأردن 1:10 .. الأردن الرياضية HD
الفلبين vs سوريا 1:30
سنغافورة vs اليمن 1:45 .. KSA Sports 2 HD
تايلاند vs فيتنام 2:00
اندونيسيا vs ماليزيا 2:30
سري لانكا vs تركمنستان 4:00
طاجستان vs فيرغيزستان :4:00
فلسطين vs اوزبكستان :4:00
الهند vs عمان 4:00
البحرين vs العراق 6:30
قطر vs افغانستان 6:30
الكويت vs نيبال 7:00

تصفيات افريقيا المؤهله لكأس العالم 2022

السيشل vs رواندا .. 2:00
تشاد vs السودان .. 4:30
الصومال vs زيمبابوي .. 5:30

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