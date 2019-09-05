3 أسباب وراء انهيار سعر الدولار خلال الأسبوع الحالي

وصل سعر الدولار اليوم الخميس 5 - 9 - 2019، إلى أدنى مستوى له خلال الأسبوع الجاري، وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم أن تراجع سعر الدولار على الصعيد العالمي شكل خبرًا سارًا لشتى أنحاء العالم وأشعر الجميع بالأمان وجعلهم يحتفلون بذلك الحدث الذي يعد ضربة لاقتصاد الولايات المتحدة.



أسباب انهيار سعر الدولار اليوم



وقالت الوكالة الأمريكية إن وصول سعر الدولار إلى أدنى مستوى بالأسبوع الحالي مرتبط بـ 3 نقاط مختلفة حول العالم، أولًا؛ الأحداث في هونج كونج ، وسحب الرئيس التنفيذي للمدينة مشروع قانون تسليم المجرمين، الذي أثار أشهر من الاحتجاجات وهو من أسباب تراجع الدولار.





انخفاض جماعي لـ سعر الدولار في العالم



وأضافت "بلومبرج" أن انهيار سعر الدولار شكل نبأ سارًا فى إيطاليا، التي لا تزال تعاني من تباطؤ الاقتصاد، وما حدث يعد من أدوات تحفيز اقتصادها.



وأفادت الوكالة بأن ما يحدث داخل المملكة المتحدة البريطانية وحالة فوضى سياسية عميقة، وهو سيناريو يعتقد المستثمرون أنه أسوأ نتيجة لكسر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو سبب أيضًا لتراجع سعر الدولار.



انخفاض سعر الدولار اليوم في مصر



وتراجعت أسعار الدولار اليوم الخميس 5-9-2019 أمام الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات.



سعر الدولار الأمريكي اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكي 16.4839 جنيه للشراء، و16.5839 جنيه للبيع.



وبلغ سعر اليورو الأوروبي 18.1521 جنيه للشراء، و18.2721 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني20.0807 جنيه للشراء، 20.2174 جنيه للبيع.

