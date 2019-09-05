فوائد زيت الورد لحب الشباب.. طريقة جهنمية للحصول على بشرة نقية

تتعدد أغراض استخدامه مابين أغراض طبية واخرى تجميلية، له رائحة ذكية تشد انتباهك.. انه زيت الورد الذى يساهم فى تفتيح البشرة وتوحيد لونها بل والأهم يخلصكى تماما من حب الشباب التى تعانى منه العديد من السيدات، لذلك نرصد لكى سيدتى فى سياق التقرير التالى، فوائد زيت الورد لحب الشباب.



فوائد زيت الورد لحب الشباب



يستخدم زيت الورد فى علاج حب الشباب، فضلا عن التخلص من الشوائب التى تواجه البشرة، كما انه يمد الجلد بالفيتامينات والعناصر الهامة المقاومة للاتربة، وبالتالى فإنه حل فعال جدا للتخلص من حب الشباب وذلك من خلال إما إستخدامه بدون اى إضافات او تخفيفه بماء مقطر ودهن المناطق المصابه به وغسل الوجه بعد ساعة كاملة



حب الشباب



نظرا لإحتوائه على فيتامينات معقدة، يُستخدم زيت الورد فى القضاء على الفطريات التي تتسبب في ظهور حبوب الشباب، كما أنه مضاد قوى للالتهابات ويقى الجلد من تراكم الاتربة، والتخلص من البقع الجلدية الغير مرغوب فيها، لذلك ينصح دائما بالمواظبة على استخدام زيت الورد.



فوائد زيت الورد لحب الشباب



لم تتوقف فوائد زيت الورد عند هذا الحد، حيث يمكنك سيدتى الاستفادة من زيت الورد للبشرة، حيث إنه يعمل على التخفيف من شدة الالتهابات، ويشد الجلد، وبالتالى يخلص البشرة من التشقق، كما يساهم أيضا فى معالجة الجفاف، وعلامات التقدم في السن، كما يعتبر زيت الورد من أفضل العلاجات المستخدمة لعلاج حب الشباب، وتجديد خلايا الجلد، كما أنه يمنح الجسم الرائحة العطرة، ويوحد لون البشرة.



وصفات



وللحصول على نتائج فعالة لإزالة حب الشباب يمكنكى وضع الزيت على المنطقة المصابة وتلدليكها باستخدام قطنة، ولكن ايضا يمكنكى عمل وصفة منزلية تتكون من ملعقتين من زبدة الشيا وملقعة كبيرة من زيت اللافندر وملعقتين من زيت الورد، على ان يتم خلطهما جيدا للصول إلى قوام متماسك ، على أن يتم فرد اخليط على المناطق المصابة بحب الشباب ليلا ويتم غسل الوجه صباحا.