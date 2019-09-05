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نقابة المحامين بسوهاج تنظم لأعضائها رحلات إلى تركيا

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:04 م
صدى البلد
حمادة خطاب

أعلنت نقابة محامي سوهاج، اليوم، عن تنظيم عدد من الرحلات للمحامين وأسرهم إلى دولة تركيا، بالتعاون مع شركتي سياحة، تحت إشراف أحمد طبزة، عضو النقابة، ورعاية النقيب ماهر رشوان.

وقال أحمد طبزة إن قيمة الاشتراك 7300 جنيه للفرد، شاملة الإقامة لمدة تسعة أيام، ثماني ليال، بفندق فلامنجو 3 نجوم، أو ما يماثله، وسيكون السفر من مطار الأقصر، والانتقال من المطار للفندق، ورحلة مجانية لمضيق البوسفور، مع وجود سياسة خاصة بالأطفال، كما هو موضح بالإعلان.

وأضاف طبزة أن الاشتراك لا يشمل مصروفات استخراج التأشيرة، أو أي رسوم تفرضها الدولة المصرية أو التركية، وكذالك التصاريح الأمنية، مشيرا إلى أن انطلاق أول فوج 28 سبتمبر الحالى، علي أن يتم إغلاق باب الاشتراك في عرض التخفيضات حتى 16 سبتمبر الحالى، لافتا إلى أن الحجز والاستفسار لديه شخصيا، ولدى موظف النقابة المختص.

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