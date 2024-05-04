للرجال فقط .. 5 عادات تحميك من التهاب البروستاتا

يعد التهاب البروستاتا من المشكلات الشائعة بشكل كبير بين الرجال خاصة من هم في سن الخمسين أو أكبر وتسبب آلاما قوية وصعوبة في التبول.

ووفقا لما جاء فى موقع" كيلافند كلينك " يمكن لبعض التغييرات البسيطة في السلوك أن تساعد في الوقاية من التهابات البروستاتا وعلاجها، وهى:

تجنب شرب السوائل لمدة ساعة إلى ساعتين قبل النوم حتى لا تشكل ضغط على البروستاتا والمثانة ليلا.

الحد من تناول السوائل قبل الخروج في الأماكن العامة أو بدء الرحلة.

التبول عندما تشعر بالرغبة لأول مرة وعدم حبس البول .



اذهب إلى الحمام وفقًا لجدول زمني محدد، حتى لو لم تشعر بالحاجة للذهاب لمنع حدوث التهاب فى البروستاتا.

عندما تذهب إلى الحمام، خذ الوقت الكافي لإفراغ المثانة تمامًا وسيؤدي ذلك إلى تقليل الحاجة إلى الرحلات اللاحقة إلى المرحاض.

الامتناع عن التدخين والمواد الضارة الأخرى كالمخدرات يحمى من التهاب البروستاتا.