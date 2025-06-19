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رضعت ابني حتى 8 سنوات .. أم بريطانية ترد على هجوم كارين ميلين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

رضعت ابني حتى 8 سنوات .. أم بريطانية ترد على هجوم كارين ميلين

الرضاعة
الرضاعة
ريهام قدري

أشعلت مصممة الأزياء البريطانية الشهيرة كارين ميلين موجة من الانتقادات والجدل الواسع، بعد أن وصفت في تصريحات تلفزيونية الأمهات اللاتي يُرضعن أطفالهن بعد عمر الستة أشهر بأنهن "أنانيات"، مشيرة إلى أن الرضاعة الطبيعية بعد هذا السن لا تُحقق أي فائدة ملموسة، بل تنبع من رغبات الأمهات الشخصية.

ووصفت ميلين خلال ظهورها في برنامج على قناة Channel 5 استمرار الرضاعة بعد السنة الأولى بـ"غير الضروري"، وهو ما أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما من الأمهات ومناصري الرضاعة الطبيعية الذين وصفوا تصريحاتها بـ"المسيئة" و"المضللة علمياً".

لكن المفاجأة الأبرز جاءت من إحدى المتابِعات، حيث علّقت سيدة تُدعى إيما هاوز تايلور، تبلغ من العمر 50 عامًا وتعمل خياطة في مقاطعة أوكسفوردشير، قائلة:  "أرضعت ابنتي ليليا حتى سن 8 سنوات، وطفلي جابرييل حتى سن 6 سنوات. كانت تجربة إيجابية وملأى بالتواصل والدعم العاطفي، ولم أندم عليها لحظة".

وأكدت إيما أن قرارها كان مدروسًا وناجمًا عن قناعة شخصية بفوائد الرضاعة الممتدة، مشيرة إلى أنها واجهت بعض الانتقادات لكنها اختارت المضي في ما يناسب احتياجات أطفالها العاطفية والجسدية.

في المقابل، أصدرت كارين ميلين اعتذاراً مصوراً أكدت فيه أنها لم تقصد الإساءة، وأن تصريحاتها كانت تخص بعض الحالات النادرة التي تستمر فيها الرضاعة لسنوات طويلة، مضيفة أنها شخصيًا أرضعت أبناءها حتى عمر 6 إلى 7 أشهر فقط، رغم معاناتها الصحية خلال تلك الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بالرضاعة الطبيعية الحصرية حتى عمر 6 أشهر، مع الاستمرار بها إلى عمر عامين أو أكثر إلى جانب الأغذية التكميلية، لما لها من فوائد في تقوية المناعة وتعزيز الروابط بين الأم والطفل.

المصدر : صحيفة ميرور
 

رضاعة الرضاعة الطبيعية الرضاعة

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