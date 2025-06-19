قتلا سيدة بجرعة أنسولين زائدة.. قرار من المحكمة ضد خادمة وزوجها في عين شمس

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس قرارا بتجديد حبس خادمة وزوجها بتهمة قتل مخدومة الأولى بعد إعطائها جرعة أنسولين زائدة بدائرة قسم شرطة عين شمس بقصد سرقتها، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من أهل مسنة يفيدون باكتشافهم سرقة مصوغات والدتهم عقب وفاتها، وعلي الفور شكل رجال المباحث فريق بحث وتحري وانتقلوا إلى الشقة محل البلاغ وبمعاينتها تبين سلامة جميع منافذها ومخارجها.

بإجراء التحريات تبين أن المتوفاة كانت تخدمها سيدة وقد تغيبت عقب وفاتها ولم تظهر، وباستدعائها وتضييق الخناق عليها اعترفت بقتلها المجني عليها بتخطيط من زوجها بقصد سرقة مصوغاتها الذهبية مستغلين أنها تعيش بمفردها داخل الشقة، وأضافت أنها أعطت للمجني عليها كمية كبيرة من دواء الأنسولين مما أدى إلى إصابتها بغيبوبة ومن ثم الوفاة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وبعرضها على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدرت قرارها المتقدم.