«الخطيب»: إطلاق تقرير الاستثمار العالمي من القاهرة يعكس مكانة مصر المتقدمة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2024 من القاهرة يعكس المكانة المتقدمة لمصر كمركز استثماري إقليمي ودولي، في ظل ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس، أوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تعمل على توفير بيئة أعمال شفافة ومستقرة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتضع القطاع الخاص في صدارة قيادة النمو.

وأشار الوزير إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة كان عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، لما له من تأثير مباشر على خلق فرص العمل، وتنشيط قطاعات حيوية كالبنية التحتية والسياحة والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية 2025–2030 ترتكز على قطاعات مثل الطاقة الخضراء، والبنية التحتية، والصناعات المتقدمة، في إطار رؤية شاملة لتحفيز الاقتصاد.