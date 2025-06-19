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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية الروسية: قلق بشأن التهديدات لمحطة بوشهر للطاقة النووية في إيران

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الروسية، قالت إن محاولات تبرير العدوان الإسرائيلي على إيران مثيرة للسخرية، ونحذر واشنطن من التدخل في العمليات العسكرية ضد إيران لأن ذلك يؤدي إلى عواقب لا يمكن السيطرة عليها.


وأضافت الخارجية الروسية، أن موسكو قلقة بشأن التهديدات التي تتعرض لها محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.

وهدد وزير دفاع الإحتلال يسرائيل كاتس بإنهاء حياة المرشد الإيراني علي خامنئي ردا علي الضربات الإيرانية للأراضي المحتلة حيث قال : "لا يجوز السماح لشخص كهذا بالاستمرار في الوجود".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يمكن السماح باستمرار وجود هدف تدمير إسرائيل و لا يمكن لخامنئي الاستمرار على قيد الحياة ، فخامنئي مسؤول بشكل مباشر عن إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية.

وتابع الوزير الإسرائيلي : خامنئي يردي تدير إسرائيل ويجب ألا يظل علي قيد الحياة " ، مشددا علي انه لا مفاوضات مع المستبدين

كما وجه وزير الدفاع الإسرائيلي الشكر الي الولايات المتحدة الأمريكية قائلا : أشكر الولايات المتحدة على العون الذي تقدمه لنا.

ويف وقت سابق ، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إرتفاع عدد المصابين الإسرائيلين إلى 129جراء القصف الصاروخي الإيراني اليوم.

وفي وقت سابق ، أكد  الحرس الثوري الإيراني ان الموجة الـ14 من عملية "وعد صادق 3" انطلقت بهجوم متزامن باستخدام مسيرات انتحارية وصواريخ استراتيجية.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه رقم 12 : في هذه العملية استهدفنا مركز قيادة واستخبارات "جيش" العدو الإسرائيلي القريب من أحد المستشفيات بدقة عالية ومطلقة

وأضاف البيان الإيراني : أصبحت قدرة القوات المسلحة الإيرانية الاستخباراتية والقدرة على تحديد الأهداف الآن أمام أعين العالم

وتابع الحرس الثوري الإيراني بيانه بالقول : تحولت كافة مناطق فلسطين المحتلة إلى ثكنات عسكرية في حالة يائسة ومخيفة.

وإستطرد البيان : حذرنا سابقا أن كل أجواء الأراضي المحتلة باتت مكشوفة ولا وجود لأي مكان آمن فيها

وزادت :  منظومات العدو الصهيوني الصاروخية والدفاعية باتت عديمة الجدوى
 

وختم الحرس الثوري بيانه : تم إخلاء كافة المراكز العسكرية ونشر "جيش" العدو الإسرائيلي منظوماته الصاروخية والدفاعية غير الفعالة في وسط المراكز الحضرية


 

موسكو إيران الخارجية الروسية واشنطن

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