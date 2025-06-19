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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطاع الأعمال: تجهيزات نهائية بمصنع سيارات الركوب بشركة النصر لإنتاج الملاكي قريبا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
علياء فوزى

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، افتتاح فعاليات معرض و مؤتمر الأهرام لوسائل النقل، في دورته الثانية، والذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو الجاري.

 وأجرى الوزير جولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، حيث اطلع على أحدث ما تعرضه الشركات الوطنية والعالمية في مجال وسائل النقل والتكنولوجيا المرتبطة بها، ومنها جناح شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وعدد من قيادات القطاع الصناعي والمستثمرين والخبراء والمهتمين بقطاع النقل، وبمشاركة عدد من العلامات التجارية في مصر والوكلاء والمصنعين في مجال النقل للأفراد والبضائع.

 وتشارك شركة النصر للسيارات، في المعرض، بنموذجين من إنتاجها الأتوبيس السياحي "نصر سكاي"، وميني باص جديد "نصر ستار". وأشاد الوزير بمستوى التصنيع والمنتجات المعروضة، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل بداية قوية لعودة مصر إلى مجال صناعة المركبات الحديثة، وتعكس الجدية في تنفيذ مشروع وطني طموح لإحياء صناعة السيارات بقدرات محلية ومواصفات عالمية.

وفي كلمته، أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل وفق استراتيجية محددة ورؤية واضحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة، وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتعظيم العوائد من الأصول. وأوضح أن شركة النصر لصناعة السيارات تحتل مكانة خاصة ضمن هذا التوجه، ليس فقط لكونها من إحدى قلاع الصناعة الوطنية وأحد رموزها، بل اتساقا مع استراتيجية الدولة المصرية في توطين الصناعات الكبرى ومنها صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الوزارة شرعت مؤخرا في خطوات عملية لإعادة إحياء الشركة وإعادة تشغيلها بعد عدة سنوات من التوقف، وكانت البداية بمصنع الأتوبيسات، لتكون قاعدة صناعية قوية تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير، أن الأتوبيس السياحي "نصر سكاي" الذي يتم إنتاجه بمواصفات عالمية في "النصر للسيارات" يُعد ثمرة أولى ومبشرة لجهود إعادة تشغيل وتحديث الشركة، حيث تم التعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة عالميا في صناعة الأتوبيسات، بهدف تلبية احتياجات السوق بجودة عالية ومعايير عالمية بمواصفات عالمية، ويتم بالفعل توريد الإنتاج لعدد من شركات النقل والسياحة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تعظيم نسبة المكون المحلي في التصنيع، حيث وصلت هذه النسبة في "نصر سكاي" إلى نحو 60%، مع السعي الدائم لزيادتها تدريجيًا لدعم سلاسل التوريد المحلية وخلق فرص عمل حقيقية.

وكشف المهندس محمد شيمي عن طرح منتج جديد لأول مرة داخل المعرض، إلى جانب أتوبيس "نصر سكاي"، وهو ميني باص مصري يتم إنتاجه بشركة النصر بالتعاون مع كبرى الشركات اليابانية المتخصصة في صناعة الشاسيهات، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في قدرات الصناعة الوطنية، وتأكيدًا على أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وفيما يخص السيارات الملاكي، أكد الوزير محمد شيمي أنه يتم حاليًا الانتهاء من التجهيزات النهائية داخل مصنع سيارات الركوب بشركة النصر، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب عدد من خطوط الإنتاج، تمهيدًا لبدء التشغيل قريبًا، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي في صناعة السيارات وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لا سيما في ظل التوجه نحو التكنولوجيا النظيفة والمستدامة.

وشدد الوزير على أن توطين صناعة وسائل النقل وتعميق التصنيع المحلي يمثلان أولوية استراتيجية من خلال تشجيع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، ونقل التكنولوجيا، وزيادة نسب المكون المحلي، بما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة محليًا وخارجيًا. ولفت إلى أن هذا التوجه يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز من نمو سلاسل التوريد والصناعات المغذية، وصولًا إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة ومستدامة. واختتم كلمته بتوجيه الشكر لمؤسسة الأهرام على تنظيم هذا المعرض، مشيرا إلى أنه يمثل منصة وطنية مهمة لعرض الإنجازات الصناعية في قطاع النقل، وفرصة واعدة لتلاقي الخبرات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون بين الصناعة المصرية ونظيراتها العالمية.

السيارات السيارات الملاكي قطاع الأعمال

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