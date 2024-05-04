صديق إيجولا رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية

حصد صديق إيجولا لاعب سيراميكا كليوباترا جائزة رجل مباراة سيراميكا والداخلية التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 21 الدوري العام.

وحصد صديق إيجولا الجائزة بعد تسجيله هدفين وقيادة فريقه لاحتلال المركز الثالث.

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على الداخلية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 21 الدوري العام.

وسجل أهداف سيراميكا كليوباترا كل من صديق إيجولا هدفين ومحمد مجدي لاعب الداخلية بهدف في مرماه في الدقائق 45 و47 و82، بينما سجل هدف الداخلية معاذ الحناوي من ركلة جزاء في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده من النقاط إلى 28 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد الداخلية عند النقطة 11 في المركز الثامن عشر الأخير.

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة ال 21 الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القرموطي - فيڤور اكيم- أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

كوكو - خالد صبحي - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد ياسر ريان - محمد فايز - مروان عثمان.