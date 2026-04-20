إعلامي مصري شهير: اتحاد العاصمة يستحق التواجد في نهائيّ الكونفدرالية

هنأ الإعلامي خالد بيومي نادي اتحاد العاصمة الجزائري بعد التأهيل إلى نهائيّ الكونفدرالية.

وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي إكس : “‏تهانينا الخالصة لاتحاد العاصمة الجزائري على تأهله المستحق إلى المباراة النهائية بعد مشوار طويل ومجهود كبير، ونتمنى حظاً أوفر لأولمبيك آسفي المغربي، الذي كان مفاجأة البطولة وقدم أداءً رائعاً ومباراة مميزة. المباراة النهائية ستجمع بين الزمالك واتحاد العاصمة”.



نجح فريق اتحاد العاصمة في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية، بعد مباراة صعبة أمام أولمبيك آسفي المغربي في إياب الدور نصف النهائي، والتي أقيمت مساء الأحد على أرضية ملعب الفريق المغربي.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الطرفين، حيث حاول كل فريق فرض أسلوبه، إلا أن خبرة لاعبي اتحاد العاصمة وحسن تعاملهم مع مجريات اللقاء كان له دور مهم في تحقيق نتيجة إيجابية ضمنت لهم العبور إلى النهائي.