غياب مؤثر يربك حسابات اتحاد العاصمة قبل النهائي أمام الزمالك

تأكد غياب النجم أحمد الخالدي، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري وصاحب هدف التأهل الحاسم، عن مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثاني خلال مشوار الفريق في البطولة، ما يعني إيقافه تلقائيًا في المواجهة المقبلة.

ويُعد غياب الخالدي ضربة قوية للفريق الجزائري، نظرًا لدوره المؤثر في الخط الأمامي، وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة، حيث كان أحد أبرز عناصر الفريق خلال مشوار الوصول إلى النهائي القاري.

تأهل مستحق بعد مواجهة قوية أمام أولمبيك آسفي

نجح فريق اتحاد العاصمة في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية، بعد مباراة صعبة أمام أولمبيك آسفي المغربي في إياب الدور نصف النهائي، والتي أقيمت مساء الأحد على أرضية ملعب الفريق المغربي.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الطرفين، حيث حاول كل فريق فرض أسلوبه، إلا أن خبرة لاعبي اتحاد العاصمة وحسن تعاملهم مع مجريات اللقاء كان له دور مهم في تحقيق نتيجة إيجابية ضمنت لهم العبور إلى النهائي.

مواجهة نارية منتظرة أمام الزمالك

بهذا التأهل، يضرب اتحاد العاصمة موعدًا قويًا مع نادي الزمالك المصري في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مواجهة تُصنف بأنها من العيار الثقيل على المستوى القاري.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب في الجزائر، بينما يستضيف الزمالك مباراة الإياب في القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستقدمه القمة من مستوى فني مرتفع وصراع تكتيكي بين الفريقين.

صراع على اللقب الإفريقي

تُشير التوقعات إلى أن النهائي سيكون شديد التنافسية، في ظل امتلاك الفريقين خبرة واسعة في البطولات الإفريقية، إضافة إلى رغبة كل طرف في التتويج باللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه، ما يجعل المواجهة المرتقبة واحدة من أبرز نهائيات الكونفدرالية في السنوات الأخيرة