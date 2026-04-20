قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دكتورة بطب عين شمس تعلن العفو عن ضياء العوضي بعد وفاته
انخفاض طفيف.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 بالمدارس..اليوم
جيش الاحتلال يحذر: جنوب لبنان منطقة محظورة والاقتراب من الليطاني ممنوع
تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سيناريو تكرر بشكل مؤلم.. لاعب أولمبيك آسفي يثير الجدل بعد وداع الكونفدرالية

يوسف المطيع
رباب الهواري

أعرب حارس مرمى فريق أولمبيك آسفي المغربي، يوسف المطيع، عن غضبه الشديد بعد خروج فريقه من نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة شهدت توتراً كبيراً داخل وخارج الملعب.

وفي تصريحات إعلامية عقب اللقاء، أبدى المطيع استياءه من الأجواء التي رافقت المواجهة، مشيراً إلى أن ما حدث في المباراة أعاده إلى أجواء سابقة عاشها في بطولة قارية، مؤكداً أن السيناريو تكرر بشكل مؤلم بالنسبة لفريقه وجماهيره.

انتقادات حادة للأجواء الجماهيرية
وتحدث حارس أولمبيك آسفي عن وجود جماهير جزائرية في المدرجات، معتبراً أن ذلك كان له تأثير على أجواء المباراة، حيث قال إن ما جرى يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تنظيم اللقاء والسماح بحضور جماهير الضيف بهذا الشكل.

وأضاف أن هذه الظروف أثرت على تركيز اللاعبين داخل الملعب، في مباراة كانت ذات طابع حاسم وتحدد المتأهل إلى النهائي القاري.

دعوة لوقف التوترات
وختم يوسف المطيع تصريحاته برسالة حملت نبرة انفعالية، دعا فيها إلى ضرورة مراجعة مثل هذه الممارسات في المباريات القارية، مشدداً على أن كرة القدم يجب أن تكون وسيلة للتقارب وليس لإثارة التوترات بين الجماهير أو الفرق.

وأكد أن ما حدث “يكفي” على حد تعبيره، مطالباً بالتحلي بالوعي وتفادي تكرار مثل هذه المشاهد في المستقبل، حفاظاً على صورة المنافسات الإفريقية وروحها الرياضية.


ويأتي هذا التصريح في أعقاب وداع أولمبيك آسفي للبطولة من الدور نصف النهائي، بعد مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الذي نجح في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية

يوسف المطيع أوليمبك اسفي اتحاد العاصمة الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ترشيحاتنا

أحمد إمبابي

مصر تؤكد دعمها الكامل لدول الخليج وتكثف جهودها لاحتواء التوترات الإقليمية

دونالد ترامب

منطق ترامب في التفاوض مع إيران.. هل تتسبب تهديداته في إفشال المفاوضات؟

برنت سادلر

أمريكا وإيران تعودان إلى طاولة التفاوض في جولة ثانية.. هل تنجح في كسر الجمود أم تعيد التصعيد؟

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد