ضربات موجعة لآسفي قبل إياب الكونفدرالية.. غيابات مؤثرة أمام اتحاد العاصمة

تلقى نادي أولمبيك آسفي ضربة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام اتحاد العاصمة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووفقًا لتقارير صحفية مغربية، سيفتقد الفريق خدمات لاعبه سفيان المودن بسبب الإصابة، في ضربة فنية مؤثرة قبل اللقاء الحاسم، كما يغيب الحارس حمزة الحمياني نتيجة الإيقاف.

وتقام المباراة على ملعب "المسيرة"، في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب "5 جويلية" بالعاصمة الجزائرية بالتعادل السلبي.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الزمالك في نهائي البطولة، بعدما نجح الفريق المصري في تخطي شباب بلوزداد بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي نصف النهائي.