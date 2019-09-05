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رياضة

يد 2002 بالأهلي يفوز على الطيران في دوري المرتبط

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:41 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
حقق فريق الناشئين (مواليد ٢٠٠٢) لكرة اليد بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب نظيره، فريق الطيران، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين عصر اليوم، الخميس، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وانطلقت المباراة في الرابعة عصرًا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضا مميزا ونجح في الفوز بنتيجة ٣٣-٢٠.

وعبر خالد عبد الفتاح، مدرب الفريق، عن سعادته بالأداء المميز من جانب اللاعبين؛ لافتًا إلى أن تحقيق الفوز بهذه النتيجة يمنح دفعة قوية مع بداية مشوار المنافسة على اللقب.

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