ولي عهد السعودية ورئيس وزراء العراق يؤكدان أهمية التعاون لاستقرار أسواق النفط

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الخميس إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكدا في إتصال هاتفي على أهمية تحقيق الاستقرار في سوق النفط من خلال التعاون المشترك.



وقالت الوكالة "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط".