على ارتفاع 5642 مترا .. مصرية تسلقت أعلى قمة في أوروبا ونزلت بعريس في ايديها

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، نورهان الرفاعي، أول مصرية تصعد أعلى قمة في أوروبا، في روسيا على ارتفاع 5642 مترا.



وقالت نورهان خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنه تم تسجيل الانجاز عالميا باسمها خاصة انها أول مصرية تصعد الجبل، وحصلت على جائزة؛ منوهة أنها أحبت تسلق الجبال في سانت كاترين منذ 10 أعوام.



وأوضحت نورهان، أنها استعدت للصعود من خلال التدريب ومشاهدة الفيديوهات الخاصة بالجبل؛ مشيرة إلى أنها تقدم اليها شاب مصري يدعي عمرو أعلى قمة الجبل.