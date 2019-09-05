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رياضة

رومانيا تفوز على الارجنتين 3-0 فى بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:38 م
منتخب رومانيا يفوز
منتخب رومانيا يفوز على نظيره الارجنتينى
محمد رشاد
فاز منتخب رومانيا على نظيره الارجنتينى 3-0 فى المباراة التي جمعت بينهما ضمن اليوم الاول بالمجموعة الثالثة ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة.

اقيمت المباراة بالصالة المغطاة رقم ٢ بمجمع الصالات باستاد القاهرة وجاءت نتائج الاشواط 25-17 و25-21 و25-23.

ويذكر ان وزير الشباب والرياضة كان افتتح مساء اليوم البطولة ، التى ستستمر حتى ١٤ سبتمبر الجارى، على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية حيث تقام عليها مباريات المجموعتين الاولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعة الثالثة والرابعة على الصالة المغطاة رقم ٢ بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

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