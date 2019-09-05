رومانيا تفوز على الارجنتين 3-0 فى بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

فاز منتخب رومانيا على نظيره الارجنتينى 3-0 فى المباراة التي جمعت بينهما ضمن اليوم الاول بالمجموعة الثالثة ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة.



اقيمت المباراة بالصالة المغطاة رقم ٢ بمجمع الصالات باستاد القاهرة وجاءت نتائج الاشواط 25-17 و25-21 و25-23.



ويذكر ان وزير الشباب والرياضة كان افتتح مساء اليوم البطولة ، التى ستستمر حتى ١٤ سبتمبر الجارى، على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية حيث تقام عليها مباريات المجموعتين الاولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعة الثالثة والرابعة على الصالة المغطاة رقم ٢ بمجمع الصالات باستاد القاهرة.