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رياضة

رنيم الوليلي ونور الطيب تتأهلان إلى نصف نهائي بطولة مورجان للاسكواش

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:15 م
نور الطيب و نادين
نور الطيب و نادين شاهين
عبدالله هشام
نجحت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش برفقة نور الطيب في التأهل إلى نصف نهائي بطولة جي بي مورجان التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وتأهلت رنيم بعد الفوز على مواطنتها سلمى هاني بنتيجة 3-0، وجاءت النتيجة على النحو التالى 11-5, 11-9, 11-4في مباراة استغرقت 25 دقيقة.

بينما تأهلت نور الطيب بعد الفوز على المصرية نادين شاهين ب 3-0 جاءت كالتالى 11-2, 11-1, 11-5 واستغرقت المباراة 15 دقيقة.

جدير بالذكر أن قيمة الجوائز المالية لبطولة الاسكواش المفتوحة تبلغ 112 ألف دولار للرجال ومثلها للنساء.

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