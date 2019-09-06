رنيم الوليلي ونور الطيب تتأهلان إلى نصف نهائي بطولة مورجان للاسكواش

نجحت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش برفقة نور الطيب في التأهل إلى نصف نهائي بطولة جي بي مورجان التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر الجاري.



وتأهلت رنيم بعد الفوز على مواطنتها سلمى هاني بنتيجة 3-0، وجاءت النتيجة على النحو التالى 11-5, 11-9, 11-4في مباراة استغرقت 25 دقيقة.



بينما تأهلت نور الطيب بعد الفوز على المصرية نادين شاهين ب 3-0 جاءت كالتالى 11-2, 11-1, 11-5 واستغرقت المباراة 15 دقيقة.



جدير بالذكر أن قيمة الجوائز المالية لبطولة الاسكواش المفتوحة تبلغ 112 ألف دولار للرجال ومثلها للنساء.