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رياضة

فايلر يجتمع بجهازه الفني لمناقشة مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:16 م
الجهاز الفني للأهلي
الجهاز الفني للأهلي
عبدالحكيم ابو عليم
يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

تشهد الجلسة مناقشة العديد من النقاط الخاصة بمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري، حيث يسعى فايلر خلال اجتماعه اليوم مع معاونيه لاستكمال دراسة الفريق المنافس، والتحضير للمباراة بشكل جيد من جميع النواحي الفنية والإدارية.

كما تشهد الجلسة التحضير الفني لمران اليوم والوحدات التدريبية المتنوعة المقرر تنفيذها، في إطار تجهيز اللاعبين لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

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