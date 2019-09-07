اخبار الرياضة.. مستقبل صلاح مع ليفربول.. موقف الأهلي من رحيل الشناوي.. نجم الدوري على أعتاب الترجي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :فجر الصحفي الإنجليزي دونكان كاسلز مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.رفضت لجنة التخطيط بالأهلي فكرة مناقشة أي عروض احتراف سواء بيعا نهائيا أو إعارة لحارس مرمي الفريق الأول للكرة محمد الشناوي في الفترة الحالية، وكان الحارس تلقى بعض العروض الودية سواء للخروج علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي خلال الفترة الماضية.بات لاعب منتخب مصر والنادي الإسماعيلي، عبد الرحمن مجدي، قريبًا جدًا من خوض تجربة احترافية في الدوري التونسي.مازالت صفقة انتقال النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المنتقل حديثا إلي أستون فيلا خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادما من قاسم باشا التركي، تلقى أصداءها فى سوق الانتقالات الأوروبية.كشف عبدالله فاروق لاعب الأهلي السابق، عن خلاف حصل مع مانويل جوزيه أثناء توليه مهمة الفريق.يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.احتشدت جماهير الزمالك منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بكثافة أمام بوابات مركز شباب الجزيرة، للحصول على تذاكر لقاء الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.يبحث مسؤولو نادي اف سي مصر الصاعد حديثا الى الدوري الممتاز عن المدير الفني الجديد لتولى المهمة خلفا لـ أسامة نبيه الذي تقدم باستقالته مساء امس .أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، قوة المباراة الافتتاحية أمام نادي الجونة والتي تنطلق في السابعة مساء ضمن منافسات دورة الجونة التحضيرية.كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، حقيقة وجود بند في عقد ليونيل ميسي يسمح له بالرحيل في أي وقت يريده.بات اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر السعودي، على أعتاب العودة لصفوف الفريق، بعد فترة غياب، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.يضع الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ثلاثة خيارات أمامه للتعاقد مع أحدهما لتعويض إصابة مدافعه الأساسي ايميريك لابورت وغيابه عن الملاعب فترة طويلة.