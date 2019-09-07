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نقابة الإعلاميين: نتابع 34 قناة مصرية على مدار 24 ساعة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:35 م
طارق سعدة
طارق سعدة
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين، إن مستقبل الإعلام في مصر مطمئن، لما يحدث من خطوات هامة في مجال ترتيب البيت الإعلامي وضبط المشهد.

مشيرا الى أن الدستور في 2014 أسس المجلس الوطني للإعلام والهيئات الإعلامية للصحافة والإعلام، وكل هذه الخطوات من شأنها ترتيب البيت الإعلامي.

وأضاف سعدة خلال حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، أن الهيئة الوطنية للإعلام معنية بالشأن الإعلامي، وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة معنية بترتيب العمل داخل المؤسسات الصحفية.

ولفت سعدة، إلى أنه يوجد مرصد يتابع 34 قناة مصرية على مدار الـ24 ساعة، علاوة على أن نقابة الإعلاميين تقدم مجموعة من الخدمات من أفضل الخدمات لأعضائها، منها رحلات الحج هذا العام بأرخص الأسعار، كما أنهم يوفرون مصايف بأرخص الأسعار.

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